Краснодар, 25 мая, 2016, 11:06 — ИА Регнум. В Краснодаре решают судьбу краснодарской спортшколы «Парус», которая оказалась под угрозой закрытия. Этот вопрос был вновь поднят на недавней встрече губернатора Вениамина Кондратьева с представителями инициативных групп жителей краевого центра, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 25 мая. Как заявил заместитель мэра Краснодара Алексей Копайгородский, варианты уже прорабатываются, один из них — перенос школы за аванпорт на территории Краснодарского водохранилища.

Парусная регата в Аржантее 1893

Вениамин Кондратьев поручил городским властям обсудить этот вариант с родителями воспитанников и прийти к соглашению, которое устроит все стороны. «У детской школы должна быть своя территория, там должно быть максимально комфортно заниматься ребятам», — подчеркнул глава региона.

История с яхт-клубом «Парус», который существовал на территории Краснодарского водохранилища с 80-х годов, началась давно. На базе клуба была организована спортшкола, где тренировались дети в возрасте 7−17 лет, многие из которых стали спортсменами высокого уровня — чемпионами России и призерами международных регат. До недавнего времени клуб являлся тренировочной базой для городской Комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 и краевого Центра спортивной подготовки водных видов спорта.

По словам сотрудников яхт-клуба, до закрытия парусным спортом занимались порядка 120 ребят. Однако в 2010 году Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) через суд добилось признания построек клуба самовольными (здание контрольно-береговой службы, административное здание, эллинг (гараж для яхт), здание детской спортивной школы, цех по ремонту яхт, медико-восстановительный центр).

Тогда Арбитражный суд Краснодарского края постановил обязать «Парус» за свой счет и своими силами снести все возведенные здания. Со слов представителей Краснодарской городской общественной организации «Федерация парусного спорта», учредители автономной некоммерческой организации «Парус» предлагали не сносить здания, а оформить их в собственность государства. Здания так и не были переоформлены, и о претензиях к яхт-клубу на несколько лет забыли.

Но в феврале 2016 года там вдруг появились судебные приставы с намерением исполнить решение суда. Но этим дело не закончилось. В соответствии с указанием ФГБУ «Краснодарское водохранилище» спортсменам ограничили вход на территорию яхт-клуба под предлогом исполнения решения Арбитражного суда, а также исполнения 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Хотя в решении Арбитражного суда отсутствует требование о запрете проводить тренировки.

В результате уже около полугода юные спортсмены находятся в поисках новых мест для занятий. В апреле родители школьников даже вышли на центральные улицы Краснодара с одиночными пикетами, требуя от чиновников вернуть их детям возможность тренироваться. Специалисты яхтсмены и родители юных спортсменов в начале мая обратились за помощью в исполком Общероссийского народного фронта. По их словам, достойной замены аванпорта Краснодарского водохранилища для занятий не найти.

По словам члена Центрального штаба ОНФ Натальи Костенко, «ситуация выглядит очень странно: уникальная школа олимпийского резерва фактически лишилась тренировочной базы из-за спора вокруг участка земли площадью в каких-то 0,9 га».

«Мы сейчас так много рассуждаем о том, как можно оторвать детей от компьютеров, вернуть им интерес к спорту, привить любовь к Родине. А на деле чиновники федерального ведомства уже который год с настойчивостью, заслуживающей лучшего объекта применения, бьются по сути за лишение детей возможности развиваться физически», — прокомментировала Костенко, добавив, то от лица родителей она обратилась с письмом к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву, в котором просит вмешаться в ситуацию и поинтересоваться, что «собирается Росимущество делать с освобождающимся неполноценным гектаром земли, чтобы он принес больше пользы, чем яхт-клуб «Парус», оставаясь на месте своего базирования».

Свои проблемы родители воспитанников спортшколы намерены донести и до президента РФ. Под петицией на имя главы государства, которая появилась на популярной платформе для обращений три месяца назад, уже подписались почти 4,8 тыс. человек.

К российскому президенту обратились жители города Краснодара, ветераны парусного спорта, ветераны Вооруженных сил Российской Федерации, спортсмены, тренеры, руководители спортивных и образовательных госучреждений, члены Федерации парусного спорта Краснодара и Краснодарского края, родители детей, занимающихся парусным спортом, и просто любители спорта. Они просят Владимира Путина помочь парусному спорту Краснодара выжить.

«Это — забота о детях? Как объяснить детям, занимающимся парусным спортом на этой базе, что нас больше не должно быть? Это — развитие спорта на Кубани? Это разве государственный подход?» — вопрошают подписанты.

«Настоятельно просим Вас, гаранта Конституции РФ, встать на защиту прав граждан города Краснодара и дать указание Росимуществу выделить участок берега под яхт-клубом в безвозмездное и бессрочное пользование для проведения тренировок и соревнований по парусному спорту», — говорится в петиции.

Добавим, что в период существования яхт-клуба «Парус» было подготовлено много отличных спортсменов — чемпионов СССР, РФ, Европы и мира, участников и призеров чемпионатов мира и Олимпиад. Акватория Краснодарского водохранилища принимала всероссийские и краевые соревнования по парусному спорту. На сегодняшний день в составе сборной команды России — пять спортсменов из яхт-клуба «Парус», в составе сборной Краснодарского края — 20 человек — воспитанников яхт-клуба «Парус».

По сообщениям ряда экспертов, за 10 лет на Кубани закрыли почти все парусные тренировочные базы для детей и подростков, и клуб «Парус» — одна из последних баз, которую еще можно отстоять.