Москва, 25 мая, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Экс-министр обороны Анатолий Сердюков возглавил правление ТСЖ «Молочный-6» в Москве. Это следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Внесение данных в ЕГРЮЛ о назначении Сердюкова главой ТСЖ датировано 10 мая 2016 года, само товарищество существует с 2002 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Скамья

Вместе с тем, по сведениям СМИ, 13-комнатная квартира площадью 192 квадратных метра в доме по этому адресу принадлежит экс-руководителю департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после раскрытия масштабной схемы хищений госсобственности в Минобороны Сердюков покинул пост главы министерства, было возбуждено так называемое дело, ключевой фигуранткой которого являлась Васильева.