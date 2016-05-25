Кишинёв, 25 мая, 2016, 10:30 — ИА Регнум. «Я бы не сказал, что к гагаузам у нас особое отношение. У нас с ними во многом единые обычаи и традиции, очень близкий родственный язык… Но говорить об особом отношении Турции к гагаузам нельзя — они такие же граждане Молдовы, как и другие народности, населяющие республику», — заявил в интервью кишиневской газете «Панорама» завершающий свою миссию в качестве посла Турции в Молдавии Мехмет Селим Картал.

Guttorm Flatabø wikipedia.org Въезд в Гагаузию

Данное заявление турецкого дипломата вызвало резонанс в Гагаузии. «Турция в лице своего посла в Молдове заявила, что её отношение к гагаузам не отличается от отношения к другим гражданам Молдовы. Гагаузов это удивило и испортило у них последнее впечатление об уходящем дипломате. Здесь не поняли, почему Турция практическими действиями может показывать свое особое отношение к Гагаузии, а на уровне политических заявлений — опасается это делать. А ведь второе гагаузам даже важнее», — пишет комратское издание Budjak Online.

«Разумеется, Мехмет Селим Картал, сказавший эти слова под занавес своей дипломатической миссии в Молдове, слукавил, — продолжает издание. — Более чем 20-летняя практика гагаузско-турецких связей не оставляет сомнений в том, что Гагаузская автономия пользуется особенным расположением и особенным вниманием Анкары. Это до недавних пор проявлялось и в заявлениях турецких чиновников, и в дипломатических жестах, и в реализации на территории автономии бессчётного множества проектов в самых разных сферах. Сам факт образования Гагаузской автономии связан с ролью турецкого президента Сулеймана Демиреля. Можно вспомнить и 2012 год, когда произошёл визит в Комрат тогдашнего главы МИД Турецкой Республики Ахмета Давутоглу. Глава турецкой дипломатии и будущий премьер-министр кроме Кишинёва посетил не Бельцы и не Кагул, а именно Гагаузию. Да и сам Мехмет Селим Картал за годы пребывания в Молдове вряд ли так часто посещал другие районы, как Гагаузию».

Впрочем, отмечают авторы публикации, «куда важнее не опровергнуть слова Картала, а распознать тот меcседж, который он не слишком старательно завуалировал в своём заявлении». По мнению издания, это связано с тем, что команда нынешнего башкана (главы) Гагаузии Ирины Влах фактически «свернула» работу на турецком направлении.

«К слову, ситуация оказалась выгодной для гагаузов Одесской области, — продолжает Budjak Online. — В этом году ТИКА (Турецкое агентство по международному сотрудничеству и развитию — прим. ИА REGNUM ) реализует в нескольких гагаузских сёлах украинской части Бессарабии целый ряд инфраструктурных проектов стоимостью более миллиона долларов. Внимание к украинским гагаузам со стороны Турции было и в прежние годы, но сейчас оно явно повысилось. Это к вопросу о том, есть ли у Турции особое отношение к гагаузам».

«Для Гагаузии единственная возможность быть заметным фактором хотя бы региональной политики и пытаться решать свои интересы, состоит в налаживании тесных отношений с внешними партнёрами. Иначе говоря, мы будем иметь вес внутри Молдовы и в регионе только в контексте более широких связей — как участник евразийской интеграции, как часть Тюркского мира, как ключ для обеспечения политической стабильности на границе с Евросоюзом. Все эти стратегические принципы и гарантируют «особое отношение» к Гагаузии со стороны России, Турции и ЕС. Лишимся этого — останемся со своими проблемами наедине», — подводит итог издание.

ИА REGNUM напоминает, что ранее, с 2013 года, руководство не входящей в Евросоюз Турции неоднократно высказывалось в поддержку «евроинтеграции» Молдавии и Гагаузии, что в самой Гагаузской автономии вызывает неодобрительную реакцию вплоть до обвинений в адрес Анкары в предательстве «братьев-гагаузов». А в июне 2015 года посольство Турции в Молдавии открыло «информационный центр» НАТО в Комратском госуниверситете.

Отметим, что в феврале 2014 года в Гагаузии состоялся референдум, по итогам которого за вступление в ЕС высказались — 2,57% от числа принявших участие в плебисците, против — 97,43%, за вступление в Таможенный союз проголосовали 98,47% участников плебисцита, против — 1,52%. А негативное отношение к блоку НАТО в Гагаузии, согласно соцопросам, близко к 100%.