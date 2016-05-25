Москва, 25 мая, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Критика в сторону России раздавалась всегда, вне зависимости от её политического устройства. Об этом 25 мая заявил в эфире «Первого канала» российский режиссер, депутат от КПРФ, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.

ИА REGNUM Руины пионерского лагеря

«Говорят: «Страшный Советский Союз, ужасный Советский Союз. Мы против него, против коммунистов»… СССР не стало, но тут выясняется та же самая история», — отметил Бортко.

«Оказывается, что мы уже не против СССР, а против России. И на самом деле были с самого начала против России, у которой 2% населения земли, 35% богатств, которые русские якобы не используют, а мы всё сделаем лучше», — подчеркнул он.

Депутат также указал, что в этом свете государственное строительство в России изначально было настроено на защиту от внешней агрессии, однако страна оказалась чрезвычайно уязвимой перед внутренними угрозами:

«СССР развалился потому, что Россия всю свою историю, ещё с Петра I, была рассчитана на войну внешнюю. На войну внутреннюю она была совершенно не рассчитана. Это был единственный удар, который она не выдержала — изнутри. Поэтому СССР и развалился».

Напомним, что 25 мая на «Первом канале» в рамках передачи «Структура момента» обсуждался процесс декоммунизации в Польше и на Украине. В рамках этой политики демонтируются символы советского прошлого. Так, планируется снести данные символы с памятника Родины-матери в Киеве.