Бишкек, 25 мая, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Публичные высказывания министра культуры и спорта Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы о том, что ему жалко киргизских девушек, моющих в Москве туалеты, стали причиной международного скандала.

Пылает

Советник-посланник посольства Казахстана Ербол Ахметов накануне, 24 мая, был вызван в Министерство иностранных дел Киргизии, где ему была вручена нота протеста в связи с этим.

«Оскорбительный и не взвешенный тон высказываний Арыстанбека Мухамедиулы в отношении Киргизской Республики, которые вызвали негативный отклик широкой общественности Киргизии, в целом не соответствует союзническому духу киргизско-казахстанских взаимоотношений», — подчеркивает пресс-служба МИД.

Также в киргизском внешнеполитическом ведомстве отметили тот факт, что казахстанские чиновники в последнее время стали все чаще допускать излишне тенденциозные высказывания в отношении Киргизии.

Слова министра культуры Казахстана вызвали негативную реакцию не только у казахстанских и киргизстанских пользователей социальных сетей, но и у депутатов парламента Киргизии.

Депутаты Рыскелди Момбеков и Алмамбет Шыкмаматов призвали коллег направить в парламент и в правительство Казахстана обращение с предложением уволить «бескультурного министра культуры» Арыстанбека Мухамедиулы.

«Уже два дня соцсети бурлят по этому поводу, казахские правозащитники и видные политики этой страны уже приносят свои извинения, даже Мухтар Шаханов (казахский поэт, ныне оппозиционер — прим. ИА REGNUM) извинился, и только министру все нипочем», — пояснил свою инициативу Рыскелди Момбеков.

Схожую точку зрения озвучил и Алмамбет Шыкмаматов. «Этот человек [министр культуры Казахстана] говорит о произведениях нашего классика Чингиза Айтматова, но, видимо, даже не читал их. Ведь в своем романе писатель сказал как раз о таких людях, как он, что они — манкурты, потерявшие память и человеческий облик», — подытожил народный избранник.

ИА REGNUM напоминает, что 23 мая 2016 года в ходе отчетной встречи перед населением министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы, рассуждая о творчестве киргизского писателя Чингиза Айтматова, публично заявил: «Очень жаль, когда прилетаешь в Москву и другие города и видишь, как общественный туалет убирают юные девчата, наши соседи. Это, конечно, задевает твои человеческие чувства. Как она могла заслужить такое в своем юном прекрасном возрасте? Конечно, когда в стране нет работы, перспективы, многие киргизы вынуждены уехать».