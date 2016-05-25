Москва, 25 мая, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ совершенствуется порядок ценообразования на электроэнергию на территориях, объединённых в неценовые зоны оптового рынка электрической энергии и мощности. Постановлением внесены изменения в ряд нормативных правовых актов, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

В частности, отменена обязательная оплата отклонений фактических объёмов потребления электрической энергии (мощности) от договорных для потребителей неценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности. Вместо этого им предоставляется выбор ценовых категорий в зависимости от выбранного тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Из трансляции цен на розничные рынки электрической энергии исключены конечные тарифы, установленные регулирующими органами, так как это вводило в заблуждение потребителей и усложняло систему ценообразования ввиду необходимости применения многочисленных коэффициентов, корректирующих этот тариф.

Из нормативной базы исключено условие об отнесении потребителя к крупному в зависимости от присоединённой мощности.

Принятые решения направлены на повышение прозрачности установления тарифов на электрическую энергию.

Напомним, к территориям, которые объединены в неценовые зоны оптового рынка электроэнергии и мощности, относятся: Республика Коми, Архангельская и Калининградская области, территория Дальнего Востока, в которую объединены территории Южно-Якутского района Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области, Еврейской автономной области.