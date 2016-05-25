Москва, 25 мая, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Российская валюта прочно застряла в узком 40-пунктовом диапазоне против доллара, из которого даже не делает попыток выйти. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, свою роль здесь играет присутствие на сцене двух разнонаправленных факторов: пик налоговых выплат, выпавший на эту неделю с одной стороны, а также давление на Brent с другой.

ИА REGNUM Рубль

«Так как первый из факторов совсем скоро уйдет со сцены, велика вероятность, что уже в ближайшее время USD/RUB сделает попытку пробиться выше 67,40 с ближайшей целью на отметке 68,00. Свою роль в этом может сыграть вероятное падение нефти: Brent уже несколько дней не может пройти отметку 50,00 долл./баррель», — считает Афанасьева.

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«А появившиеся разговоры про то, что у берегов Сингапура стоят сотни танкеров, заполненных под завязку нефтью и их количество непрерывно растет, только увеличивают шансы резкого падения нефти в район 42,00 долл./барр. В таком случай USD/RUB может в считанные часы пройти сильный барьер на 70,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 25 мая. Доллар вырос к рублю на 0,18 копейки до 67,0493 рубля. Евро подешевел на 23,26 копейки до 75,0349 рубля. Нефть марки Brent подорожала на 1,09% — до 49,15 доллара за баррель.