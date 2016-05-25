Олимпия, США, 25 мая, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп победил на праймериз в штате Вашингтон. По предварительным данным, он набрал 76,2% голосов, передаёт телеканал CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Телеканал отмечает, что результат был предсказуемым. К настоящему моменту обработано 68% бюллетеней, и 76,2% отдали голос миллиардеру. За сенатора от штата Техас Теда Круза проголосовали, по предварительным данным, 10,1% избирателей, за губернатора штата Огайо Джона Кейсика отдали голоса 9,9%.

Отмечается, что на данный момент у Трампа 1189 делегатов. Чтобы победить на праймериз, которые ещё предстоят в рамках предвыборной кампании, его должны поддержать ещё 48 делегатов.

Напомним, что 4 мая миллиардер одержал победу на праймериз Республиканской партии штате Индиана. В результате Тед Круз объявил о своём выходе из предвыборной кампании.

То же самое сделал и Джон Кейсик. Трамп на настоящий момент фактически является единственным кандидатом на пост президента от республиканцев.

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