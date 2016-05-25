Ракка, Сирия, 25 мая, 2016, 07:29 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство», отступающие под ударами курдского ополчения в районе своей «столицы» — городе Ракки — сжигают жилые дома, сообщает RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Под контроль бойцов «Сирийской демократической армии (SDF), перешли поселение Аль-Фатиса и фермы Картажа к югу от города Эйн-Исса (50 км от Ракки). В них при отступлении боевиками ИГ были сожжены дома.

В состав SDF входят в основном курдские отряды народной самообороны (YPG и YPJ), арабские оппозиционные группы, ассирийские, армянские и туркменские отряды.

Наступление в районе сирийского города Ракка, который считается неофициальной столицей группировки «Исламское государство», продолжается.