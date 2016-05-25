Белград, 25 мая, 2016, 07:00 — ИА Регнум. Футбольный союз Сербии 24 мая направил жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне против УЕФА в связи с принятием Футбольной федерации Косово в состав международной организации. Об этом сообщает агентство «Танюг» со ссылкой на Габриеля Лански, представителя адвокатской конторы «Лански, Ганцгер и партнёры», которая будет представлять интересы Белграда.

Гарри Брукер. Суд Кенгуру. 1891

Сербская сторона настаивает, что УЕФА нарушила собственный устав, согласно которому в состав организации могут приниматься футбольные ассоциации только тех стран, которые являются членами ООН. «Как известно, Косово не является членом ООН, и потому Футбольная федерация Косово не может быть принята в УЕФА», — констатировал Лански.

Он также отметил, что «определённые заинтересованные группы» хотели бы изменить Устав УЕФА, но это намерение не реализовано. Представитель адвокатской конторы выразил уверенность Футбольный союз Сербии одержит победу в этом споре, поскольку решение УЕФА было незаконным.

Как сообщало ИА REGNUM, Футбольная федерация Косово была принята в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 3 мая. В ходе голосования на Конгрессе УЕФА в Будапеште за данное решение высказались 28 делегатов, против — 24, два бюллетеня были признаны недействительными.

Решение Конгресса УЕФА открыло для сборной Косово возможность претендовать на вступление в Международную федерацию футбола (ФИФА). Соответствующая заявка Косово была одобрено 13 мая на Конгрессе ФИФА в Мехико. Таким образом, Косово стало 210-м членом ФИФА и получило право принять участие в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.

Напомним, в одностороннем порядке провозгласивший независимость 17 февраля 2008 года автономный сербский край Косово и Метохия на сегодняшний день признали в качестве независимого государства 108 из 193 стран-членов ООН. В том числе, независимость Косово не признают два из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН — Россия и Китай.