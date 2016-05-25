Новосибирск, 25 мая, 2016, 06:58 — ИА Регнум. «Скорее всего, летом никаких резких движений ни в одной области экономики не будет», — считает доцент кафедры банковского дела Новосибирского государственного университета экономики и управления, кандидат экономических наук Андрей Муравьев. Объясняет он это тем, что лето, как правило, спокойный период, и деловая активность в это время года снижается.

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«Также не стоит забывать, что в сентябре пройдут парламентские выборы, а в преддверии любых выборов правительство делает все возможное, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, не было резких негативных явлений. Проблемы, которые есть в экономике, очевидны и сложились не вчера — нужно пополнять доходную часть бюджета, что не так просто, несмотря на то, что цена на нефть стабилизировалась и имеет тенденцию к росту — прогнозы достаточно оптимистичные: 45−50 долларов за баррель. Тем не менее даже эти цифры не позволяют в полном объеме осуществлять структурные реформы, майские указы президента, обеспечивать запланированные расходы. Все мысли и действия правительства направлены на то, чтобы найти источники пополнения доходной части бюджета, для этого сейчас два пути — либо за счет населения, либо за счет бизнеса. Поэтому появились разговоры по поводу повышения налоговых ставок, но это случится не в ближайшее время, а через год-полтора», — заявил в интервью ИА REGNUM Андрей Муравьев.

Высказал экономист свое мнение и о том, почему в конце 2015 года и начале 2016-го так «трясло» биржевые курсы.

«Тот период был проблематичным только из-за шока у населения и действий спекулянтов, поэтому на волне снижения цен на нефть рубль оказался под давлением, было спровоцировано его стремительное падение. Сейчас рынок стабилизировался, движение цены на нефть понятно, его можно прогнозировать, поэтому экономика смогла подстроиться, а рубль показывает стабильность. С другой стороны, наблюдается ликвидность денег на рынке, кредитная активность резко снизилась, кредитоспособность довольно низкая, вложения становятся более рискованными», — отметил Муравьев, подчеркнув при этом, что возникает вопрос — куда инвестировать свободные денежные средства, которые находятся у банковского сообщества. «Для того чтобы они в итоге не потекли на валютный рынок, нужно предлагать другие варианты, например, выпуск облигаций, который предложила мэрия Новосибирска, поможет абсорбировать излишнюю ликвидность».

При этом эксперт заявляет, что прогнозировать рост или падение валютных курсов сложно, но раньше осени мы, вероятно, изменений и не увидим. Только тогда можно ожидать рост доллара и евро до 70−80 рублей.

«Конечно, возврат внешних долгов оказывает влияние на курс рубля весь год, но надо понимать, что они дифференцированы во времени. Почему мы не увидели курса в 100 рублей за доллар, как прогнозировалось экономистами ранее? Государство и бизнес не выплачивают единовременно сотни миллиардов долларов долга, сумма выплат разбита на годы, соответственно, правительство делает все возможное, чтобы выплаты не оказали сильного давления на рубль. Конечно, сам факт выплаты задолженности — если она накладывается на стремительное снижение цен на нефть и, соответственно, неверие в национальную валюту — накладывает негативный отпечаток. Поэтому заведующая кафедрой банковского дела НГУЭУ Галина Тарасова совершенно правильно отмечала, что в совокупности все факторы могли очень сильно ударить по стоимости рубля. Как только цена на нефть будет нас устраивать, все выплаты будут менее заметны», — подчеркнул ИА REGNUM Андрей Муравьев, комментируя прогноз, который в начале декабря давала Галина Тарасова.

Отметим, что в середине мая специалисты департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска провели брифинг о размещении облигаций 2016 года в объёме трех млрд рублей сроком обращения десять лет.

«Средства займа будут направлены на погашение обязательств. В 2016 году истекает срок погашения двух пятилетних кредитов Сбербанка России на сумму три млрд рублей. И мы эти пятилетние кредиты рефинансируем, а по сути, заменяем десятилетними облигациями, увеличиваем срок заимствований в два раза, что редкость, и это наша осознанная политика», — заявил на брифинге начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска Александр Веселков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале 2016 года заведующая кафедрой банковского дела экономического факультета Новосибирского государственного университета экономики и управления Галина Тарасова заявила, что в экономическом плане 2016 год будет сложнее 2015 года и весной стоимость доллара может вырасти до 100 рублей.