Краснодар, 25 мая, 2016, 06:45 — ИА Регнум. Первые матчи за право играть в следующем году в Премьер-лиге принесли победы командам, которые борются за сохранение прописки в высшем дивизионе российского футбола. Счёт в обеих играх одинаковый, 1:0, но «Кубань» победила «Томь» дома, а «Анжи» выиграл у астраханского «Волгаря» в гостях. Краснодарцы забили свой победный гол в середине первого тайма с пенальти, а махачкалинцы вырвали победу буквально на последних секундах добавленного времени.

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