В переходных матчах побеждают пока представители Премьер-лиги
Краснодар, 25 мая, 2016, 06:45 — ИА Регнум. Первые матчи за право играть в следующем году в Премьер-лиге принесли победы командам, которые борются за сохранение прописки в высшем дивизионе российского футбола. Счёт в обеих играх одинаковый, 1:0, но «Кубань» победила «Томь» дома, а «Анжи» выиграл у астраханского «Волгаря» в гостях. Краснодарцы забили свой победный гол в середине первого тайма с пенальти, а махачкалинцы вырвали победу буквально на последних секундах добавленного времени.
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Футбол
- «Кубань» (Краснодар) — «Томь» (Томск) 1:0 (1:0)
- «Волгарь» (Астрахань) — «Анжи» (Махачкала) 1:0 (0:0)
- Ответные матчи, в которых и определится, кому в следующем году играть в РФПЛ, а кому в ФНЛ, пройдут в пятницу, 27 мая.