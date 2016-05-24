Москва, 25 мая, 2016, 01:23 — ИА Регнум. Россия разместила десятилетние еврооблигации на 1,75 млрд долларов под 4,75% годовых. Об этом 24 мая сообщил министр финансов Антон Силуанов, передаёт «Русская служба новостей».

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По его словам, более 70% размещения пришлось на иностранных инвесторов. «Несмотря на попытки лишить иностранных инвесторов возможности вложиться в российские доходные инструменты, объём и качество их заявок были на хорошем уровне», — сказал министр, отметив, что в Минфине «удовлетворены размещением».

Силуанов уточнил, что цена одной облигации составляет 200 тысяч долларов, общее количество — 8750 штук, дата погашения — 27 мая 2026 года.

В свою очередь глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский сообщил, что Россия также рассматривает планы размещения до конца 2016 года евробондов на оставшиеся 1,25 млрд долларов, передаёт ТАСС.

«Объём размещения определяется с учётом двух основных соображений: желательной структуры размещения по типам инвесторов и ценовых параметров», — отметил Вышковский.