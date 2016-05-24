Ростов-на-Дону, 25 мая, 2016, 00:14 — ИА Регнум. Обвиняемый в двойном убийстве и попытке убийства ребенка в Воронеже задержан в Ростовской области пограничниками при попытке перехода росийско-украинской границы. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба регионального ПУ ФСБ РФ.

Место престпуления

Как сообщается, мужчина, находящийся в розыске по обвинению в тяжком преступлении, был задержан на окраине города Донецка Ростовской области, в десяти метрах от государственной границы при попытке покинуть территорию России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тела женщины, ее взрослого сына с признаками насильственной смерти были обнаружены в квартире одной из многоэтажек в Воронеже, четырехлетний мальчик получил серьезные ранения, но остался жив, сейчас он находится в больнице. В квартире был включен газ.

По версии следствия, к совершению преступления может быть причастен Виктор Коваленко 1983 года рождения. Мужчина не имеет определенного места жительства, ранее проживал в Калужской, а затем в Воронежской областях. Тогда же следователи предположили, что он мог скрыться на территорию Ростовской области. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, 21 мая его объявили в розыск.