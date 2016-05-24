Анкара, 24 мая, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Турецкие вооруженные силы, используя танки и бульдозеры, пересекли сирийскую границу в районе г. Нусайбин и начали возводить фортификационные сооружения. Об этом сообщает турецкое интернет-издание Oda.tv со ссылкой на иранское агентство Fars News.

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Ранее представители Патриотического союза Курдистана (ПСК) заявляли, что 21 мая в 09:45 по местному времени турецкие военные, используя бульдозер, два танка и большое число грузовиков, пересекли сирийскую границу вблизи города Камышлы, расположенного напротив района Нусайбин турецкой провинции Мардин.

По данным Oda.tv, в Генштабе Турции отреагировали на сообщение ПСК о вторжении в САР. Турецкое военное руководство опровергло данную информацию.