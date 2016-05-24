Катания, Италия, 24 мая, 2016, 22:07 — ИА Регнум. Во второй день проходящего в итальянской Катании европейского Кубка чемпионов по пляжному футболу российские команды сыграли так:

Kevin Gong Пляжный футбол

«Крылья Советов» (Россия) — BSC «Viareggio» (Италия) 5:6

(Италия) ПФК «Кристалл» (Россия) — CD «Melistar» (Испания) 3:0

«Локомотив» (Россия) — «Antalya-Alanya» (Турция) 9:1

«Крылья Советов» имеют отличную возможность продолжить борьбу в 1/8 финала, но скорее всего со второго места в группе. «Кристалл» и «Локомотив» сделали отличные заявки на победы в своих группах.

Групповой этап завершится завтра, 25 мая.