Рим, 24 мая, 2016, 19:31 — ИА Регнум. Фредерико Карвальо, сотрудник секретных служб Лиссабона и гражданин России, вероятно, связанный с секретными службами Москвы, были задержаны итальянской полицией после запроса, поступившего из Португалии. Об этом 24 мая сообщают итальянские СМИ.

Цитата из к/ф «Шпионский мост». реж. Стивен Спилберг. 2015. США-Германия-Индия Марк Райлэнс в роли советского разведчика Рудольфа Абеля

Оба мужчины обвиняются в сборе и краже конфиденциальной информации о НАТО, а также португальских государственных секретов. Во время задержания у португальца и русского были найдены секретные документы и деньги. Слежку за Фредерико Карвальо установила португальская полиция, сотрудники которой проследовали за подозреваемым в Италию.

Как сообщает издание Il Messagero, Фредерико Карвальо был ветераном португальской секретной службы, около двух лет назад стал источником информации для русских. Таким образом, власти Лиссабона, после серии расследований, решили принять меры, предупредив Европол, Интерпол и полицию Италии.

Португальский шпион прибыл в Рим в пятницу. В субботу встречался с российским агентом, у которого должен был взять деньги за информацию. При совместной операции итальянских и португальских служб мужчина был арестован по обвинению в шпионаже, коррупции и разглашении государственной тайны.

Фредерико Карвальо находится в заключении в Риме и ожидает экстрадиции в Португалию. Ничего неизвестного о судьбе его русского коллеги. Однако, итальянские СМИ уже выражают опасение, что история с задержанием русского «шпиона» может вызвать некоторые разногласия с Россией.