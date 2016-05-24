Москва, 24 мая, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Информация СМИ об уничтожении российских вертолетов в Сирии не соответствует действительности. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Igor Dvurekov Вертолёт Ми-24

По его словам, все боевые вертолеты РФ в Сирии выполняют плановые задачи, потерь среди личного состава нет.

Конашенков добавил, что «авторство слухов об уничтожении подразделения российских боевых вертолетов и 2-х десятков грузовиков принадлежит пропагандистам ИГИЛ (запрещена в РФ), которые безуспешно пытались продать эту якобы новость около 10 дней назад».

По поводу фотографий генерал-майор заявил, что эти снимки были сделаны несколько месяцев назад.

24 мая американское разведывательно-аналитическое агентство Stratfor сообщило о том, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) обстреляли военную базу около Пальмиры, уничтожив 4 российских вертолета Ми-24 и около 20 грузовиков.