Ереван, 24 мая, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Официальный Ереван обращает внимание мирового сообщества на утверждения ряда азербайджанских чиновников о том, что Баку «не брал на себя обязательств в Вене», а армянское экспертное сообщество не сомневается, что Азербайджан не будет соблюдать венских договорённостей.

president.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Комментируя утверждения ряда азербайджанских чиновников о том, что у Баку нет обязательств по итогам венских переговоров, глава МИД Армении Эдвард Налбандян подчеркнул, что внешнеполитического в заявлении глав МИД стран-сопредседателей Минской группы по итогам встречи в Вене четко, черным по белому, зафиксированы те обязательства и договоренности, которые взяли на себя стороны.

«Еще чернила не успели высохнуть на заявлении, а Азербайджан уже вновь пытается сделать шаг назад. Примечательно, что авторами этих заявлений являются известные азербайджанские чиновники, отличающиеся своими перлами, а также азербайджанские послы, по характеристике самого МИД Азербайджана, занимающиеся самодеятельностью, не получив на то из столицы инструкции», — заявил Налбандян в интервью армянской службы радио «Свобода».

По словам министра, по логике Баку все присутствовавшие на встрече, в том числе госсекретарь США, глава МИД России и госсекретарь Франции, неправильно поняли суть достигнутых договоренностей. «Это еще раз подтверждает, что международное сообщество и Баку говорят на разных языках. Попытки Баку через некоторых чиновников преподнести свои искусственные версии бесплодны», — заявил Эдвард Налбандян, заверив, что Армения вместе со странами-сопредседателями сделают все возможное, чтобы реализовать достигнутые в Вене договоренности, создать соответствующие условия для продолжения совместных со странами-сопредседателями усилий, нацеленных на исключительно мирное урегулирование конфликта.

По убеждению главы армянской дипломатии, если Азербайджан действительно обеспокоен раскрытием реальности, то не должен препятствовать созданию механизма расследования нарушений режима прекращения огня, предложенного странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ и одобренного в Вене, а «должен как можно скорее сделать практические шаги в направлении его реализации».

В совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ — главы МИД России Сергея Лаврова, госсекретаря США Джона Керри и госсекретаря по европейским делам Франции Арлема Дезира по итогам состоявшейся 16 мая в Вене встречи с президентами Армении и Азербайджана в частности говорилось: «Президенты подтвердили свою приверженность прекращению огня и мирному урегулированию конфликта. Для снижения риска дальнейшего насилия они договорились завершить в кратчайшие сроки внедрение механизмов ОБСЕ по проведению расследований (инцидентов на границе). Президенты также договорились о расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ».

Спустя два дня заместитель руководителя администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов, комментируя заявление сопредседателей заявил, что существенных изменений в полномочиях Анджея Каспшика быть не может. «Указанное там является позицией Минской группы, мы по этому поводу не брали обязательств», — отметил Мамедов.

Однако 23 мая, Мамедов отметил, что Азербайджан не возражает против расширения полномочий действующего председателя ОБСЕ по карабахскому урегулированию. «Азербайджан в связи с этим выразил официальную позицию. Основной идеей здесь было укрепление режима прекращения огня. То есть, как и в начале апреля, Армения постоянно занимается провокациями. В связи с этим было высказано несколько предложений, и одним из них является расширение мандата представителя ОБСЕ для проведения мониторинга. Мы сказали, что не возражаем против этого предложения», — сказал Мамедов.

Армянские политические обозреватели практически в один голос заявляют, что Баку не будет соблюдать какие-либо договоренности, достигнутые в Вене.

«Соблюдение этих договоренностей для Баку означает политическую, дипломатическую капитуляцию. Баку лишится возможности осуществления воинственной политики военных провокаций. А Азербайджан, по крайней мере, четко показал, что видит только один вариант развития событий — войну. Значит, Баку нарушит любые договоренности при первой же возможности, будь то с дипломатическими или военными проявлениями», — пишет по этому поводу газета «Жаманак», выражая, пожалуй, общую точку зрения армянских экспертов.