Ялта, Крым, 24 мая, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым создание интерактивного сервиса жалоб на контрафактную медицинскую продукцию. Об этом он заявил 24 мая в Ялте.

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«Необходимо отслеживать ситуацию с качеством лекарств. На рынке не должно быть места контрафакту и подделкам. Мошенников, которые этим занимаются, конечно, мы наказывали и будем наказывать», — сказал Медведев.

Глава правительства призвал «действовать и на опережение, а именно — расширить полномочия надзорных и контролирующих органов в этой сфере, чтобы контрафакт не попадал на полки аптек».

В этой связи Медведев призвал «проработать вопрос о создании интерактивного сервиса, куда человек сможет быстро обратиться, если узнал о подделке».

Напомним, на сегодняшний день в России остро стоит вопрос с нехваткой квалифицированной медицинской помощи. Особенно остро проблема стоит в регионах и небольших населённых пунктах, где в рамках реформы медицинской сферы многие больницы и поликлиники закрываются ради слияния в один пункт оказания медпомощи.

Помимо этого, российское руководство неоднократно заявляло об опасности покупки медицинской продукции посредством интернет-аптек.