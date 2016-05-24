Минск, 24 мая, 2016, 16:10 — ИА Регнум. В столице Австрии проходит «инвестиционный форум Евросоюза и Белоруссии» «Венский форум: продвижение инвестиций ЕС в Белоруссию», сообщает пресс-служба МИД постсоветской республики.

пресс-служба МИД Белоруссии Встреча белорусской делегации с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом

«Программой форума предусмотрена презентация инвестиционного климата и потенциала Республики Беларусь, действующих свободных экономических зон, индустриального парка «Великий камень», Парка высоких технологий, возможностей малых городов и др., а также проведение прямых переговоров между белорусскими и европейскими официальными лицами и компаниями. Участие в форуме принимают свыше 90 компаний из стран Евросоюза и свыше 30 предприятий и компаний из Республики Беларусь», — сказано в официальном сообщении.

На мероприятие прибыла делегация официального Минска во главе с первым зампредом Совмина постсоветской республики Василием Матюшевским. В составе делегации также первый замминистра иностранных дел Александр Михневич, представители руководства Нацбанка, Минфина, Минстройархитектуры, Национального агентства инвестиций и приватизации, Белорусской торгово-промышленной палаты и других организаций, а также «делегация деловых кругов».

В рамках мероприятия запланированы встречи главы белорусской делегации с президентом палаты экономики Австрии Кристофом Ляйтлом, руководством «крупных австрийских концернов по вопросу реализации на территории Республики Беларусь ряда инвестиционных проектов». Кроме того, запланированы переговоры с представителями руководства Еврокомиссии и Европейского банка реконструкции и развития.

Как сообщало ИА REGNUM, КБИП «Великий камень» строится под Минском на средства «связанных» китайских кредитов. В парке зарегистрировано восемь резидентов, однако ни одной единицы продукции пока не выпущено. В 2017 году ожидается создание в КБИП торгово-логистического субпарка, который обеспечит транзит китайских грузов в европейскую часть континента согласно концепции «Экономический пояс Шёлкового пути».

Недавно, 16 мая в Белоруссию прибыл первый железнодорожный контейнеровоз «Хэбэй-Минск» с китайскими стройматериалами для КБИП. Путь занял 16 суток, тогда как более дешёвая морская доставка через Клайпеду осуществляется за 25 суток и примерно столько же идёт железнодорожный контейнеровоз из Украины в КНР.