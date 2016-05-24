Москва, 24 мая, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Снижение реальных доходов жителей России — событие вполне ожидаемое и неизбежное в период экономического кризиса. Официальная статистика традиционно дает заниженные результаты, так как инфляция для разных слоев населения существенно отличается, заявил завкафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные Росстата о снижении доходов населения страны.

Виноградов Сергей Арсеньевич. Нищие. 1899

«Ощущение, что Министерство экономического развития РФ придерживается принципа: «Не можешь победить — возглавь», когда выступило с предложением «заморозить» рост зарплат на время кризиса, объясняя это необходимостью направления средств в инвестиции вместо индексации зарплат бюджетникам и выплат пенсионерам, которые по итогам 2019 года должны обеспечить рост ВВП темпами более 4,5%», — сказал эксперт

«Это не единственный выход из кризиса, а возможно и не самый оптимальный, но мы стали заложниками огосударствления экономики. По оценкам экономистов МВФ доля государства в экономике России превысила 70%. Этот невиданный для экономик развитых стран масштаб вызывает сомнения в возможности создания эффективной модели развития. Отсюда и постоянные коррупционные скандалы, отсюда неразвитость малого и среднего предпринимательства в России. Раздутый штат госчиновников, активно участвующих в хозяйственной деятельности и одновременно регулирующих ее, не имеют достаточной мотивации, так как рискуют не собственными деньгами и всегда могут получить помощь за государственный счет, то есть за наш с вами счет. Сокращение реальных располагаемых доходов населения является платой за неэффективный и избыточный госаппарат, за неэффективность экономической системы», — высказал свое точку зрения Ордов.

По его мнению, «стратегия Минэкономразвития поощряет дальнейшее снижение жизненного уровня большинства населения страны, не отвечая на вопрос о будущих источниках роста ВВП в натуральных показателях. Не всегда государственные инвестиции являются неэффективными, но на фоне постоянных коррупционных скандалов уверенности в пользе для граждан и экономики отказа от текущего потребления нет. А ведь в экономике и финансах главное — доверие. В условиях отсутствия доверия и четкого обоснованного плана эффективность инвестиций может быть удовлетворительной только по воле случая».

«Похоже экономическая стратегия, которая отражается в сегодняшних статистических показателях, заключается в нежелании что-либо менять, надеясь на благоприятную конъюнктуру сырьевых рынков. Жалко, ведь в современной экономике потерянное время — потерянные возможности», — резюмировал эксперт.

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