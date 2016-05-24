Москва, 24 мая, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Совфед 25 мая обсудит закон о повышении минимального размера оплаты труда, передает корреспондент ИА REGNUM. Комитет Совфеда по социальной политике рекомендовал верхней палате парламента одобрить на пленарном заседании закон о повышении МРОТ на 20,9% — до 7500 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

МРОТ влияет на размер пособий, отметила вице-спикер Совфеда Галина Карелова. Речь идет о пособиях по временной нетрудоспособности, беременности и родам. «Кроме того, многие работники, особенно в коммерческих структурах, получают зарплату, состоящую из стабильной, но небольшой части — как раз на уровне МРОТ, и премиальной, которую определяет работодатель. Сейчас часто премиальную часть задерживают или не выплачивают вовсе. Повышение МРОТ немного поможет в таких ситуациях», — считает цитирует Карелову пресс-служба Совфеда.