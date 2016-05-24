Москва, 24 мая, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Во второй половине дня 24 мая Москву ожидают дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать скорости 12−17 м/с, сообщает МЧС России.

Перед грозой. 1850

Возможны повреждения линий электропередач, падения деревьев, рекламных конструкций и заторы на дорогах.

По прогнозам, вышеописанные явления ожидаются с 15:00 до 22:00 мск.

МЧС напоминает, что в целях безопасности рекомендовано закрыть окна в помещениях, поставить автотранспорт в гараж или припарковать автомобили вдали от деревьев и слабых высотных конструкций.