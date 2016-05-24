Москва, 24 мая, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Комиссия Мосгордумы по экологической политике поддержала законопроект «О признании утратившими силу отдельных положений Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях». Как сообщила глава комиссии, депутат Зоя Зотова («Единая Россия»), принятие нового документа будет способствовать совершенствованию законодательства столицы в части административных правонарушениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Предлагается исключить отдельные составы административных правонарушений, предусматривающие привлечение к административной ответственности за невыполнение требований в области охраны окружающей среды, которые не установлены нормативными правовыми актами города Москвы», — пояснила Зотова.

Депутат отметила, что административная ответственность за нарушение экологических требований при проектировании, строительстве и эксплуатации автозаправочных станций на территории столицы утратила силу. Кроме того, рядом статей КоАП города предусматривается административная ответственность за нарушение индивидуальных условий комплексного природопользования. Однако механизм регулирования законом отсутствует.

Напомним, ранее руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский заявил, что в 2016 году в столице будет принята экологическая стратегия города.