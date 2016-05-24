Москва, 24 мая, 2016, 14:40 — ИА Регнум. В условиях кризиса проводить прямую линию с главой государства РФ надо ежеквартально, потому что это лучший способ стимулирования чиновников к эффективной работе, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни Владимир Слепак, сообщили в ОП РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Общественник считает, что «только таким образом, к сожалению, включается реальная обратная связь руководителя государства с простыми гражданами, которые не могут решить свои, порой довольно простые, вопросы на региональном уровне».

Между тем Слепак отметил, что, «к глубокому сожалению, чуда не произошло» и с 14 апреля на горячую линию Общественной палаты РФ пришло свыше 600 жалоб по поводу невыплаты заработной платы, десятки жалоб инвалидов на несправедливые действия медико-социальной экспертизы, претензии к работе служб занятости, «зафиксировано серьезное ухудшение ситуации в моногородах».

«Очевидно, что сегодня недопустимо регулярно констатировать ухудшение ситуации — это путь в никуда. Необходимо принять срочные меры по исправлению сложившегося положения дел», — заключил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 14-я прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась 14 апреля 2016 года. Мероприятие длилось 3 часа 40 минут — на 16 минут меньше прошлогоднего. Поступило более 3 млн вопросов, Путин ответил на 80 из них. В 2015 году президенту было задано более 2,3 миллиона вопросов. Прямая линия прошла 16 апреля, она длилась 3 часа. В прямом эфире Путин ответил на 55 вопросов.