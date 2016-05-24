Санкт-Петербург, 24 мая, 2016, 13:58 — ИА Регнум.



morvesti.ru Порт Приморск

Российские нефтяники отвернулись от Вентспилса

Экспортные поставки российских нефтепродуктов (дизельное топливо) в направлении латвийского порта Вентспилс в 2016 году сократятся до 2 млн тонн, что станет почти трехкратным снижением за последние три года. При этом объем экспорта через российский порт Приморск увеличится до 15 млн тонн дизельного топлива. Об этом заявил заместитель вице-президента — директор департамента транспорта, учета и качества нефтепродуктов ОАО «АК «Транснефть» (государственный оператор магистральных нефтепроводов России) Владимир Назаров в ходе заседания Экспертного совета компании, которое состоялось 19 мая в Москве.

«Практически мы видим, что это перенаправление потоков. В этом и есть смысл — мы создали привлекательные условия для российских производителей идти в российский порт, не вводя при этом каких-либо ограничений по доступу к системе нефтепродуктопроводов», — цитирует Назарова пресс-служба «Траснефти». По его словам, компания будет расширять в будущем поставки в направлении Приморска, при этом сокращая объемы зарубежных портов и пунктов потребления. Назаров также отметил, что по железной дороге фиксируется сохранение объемов поставок на Прибалтику. В компании стремится к тому, чтобы представлять экономически более привлекательное направление — российские порты, ведь при каком-либо административном ограничении продукт все равно «уходит» на Прибалтику и в другие экспортные направления не через российские терминалы, уточнил Владимир Назаров.

По данным ИАА «ПортНьюс», в 2015 году через порты Прибалтики было экспортировано 17,9 млн тонн российских нефтепродуктов.

Отметим, что порт Приморск является крупнейшим нефтеналивным портом на российской Балтике, а также конечной точкой Балтийской трубопроводной системы. Порт создавался именно как альтернатива Вентспилсскому порту в Латвии, который обладал монополией на транспортировку российской нефти.

Напомним, что «Транснефть» еще в конце декабря 2014 года заявила о своих планах по переводу нефтепродуктов из портов Прибалтики в российские морские гавани.

Порты Прибалтики посчитали грузы — результат неутешительный

Литовский порт Клайпеда стал лидером по грузообороту среди прибалтийских портов по итогам первых четырех месяцев текущего года. Порт увеличил перевалку грузов на 9,1% до 13,9 млн тонн, пишет BALTNEWS.LV. Грузооборот Клайпеды растет благодаря грузопотоку из Белоруссии, в то время как латвийские и эстонские порты продолжают терять российские грузы.

Объемы перевалки в Рижском порту сократились на 12,8% до 12,3 млн тонн, в порту Вентспилс — на 23,4% до 7,5 млн тонн. Таллинский порт за год потерял 15% своего оборота, обработав за указанный период 7,09 млн тонн грузов. Лиепайский порт в январе-апреле перевалил 1,9 млн тонн грузов, что на 3,1% больше, чем за тот же период 2015 года. Общий грузооборот латвийских портов сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,4% — до 22,2 млн тонн.

Отметим, в российских портах Балтийского бассейна объём перевалки грузов за первые четыре месяца текущего года увеличился на 2,3% и составил 77 млн тонн. Грузооборот порта Усть-Луга вырос на 6,4% до 30,2 млн тонн, порта Приморск — на 7,6% до 21,4 млн тонн. Снизили грузооборот Большой порт Санкт-Петербург до 15,7 млн тонн (-8,0%), в основном за счёт снижения объёмов перевалки нефтепродуктов (-33,8%), и Калининград до 4,1 млн тонн (-4,6%).

Как шелковые: Украину примут в создаваемую Китаем ассоциацию экономического сотрудничества

Украина, наряду с 20 другими странами, войдет в создаваемую Китаем ассоциацию по продвижению экономического сотрудничества «Шелковый путь», для запуска которой китайские фонды собрали уже около 300 млрд юаней или около 46 млрд долларов. Как сообщает украинское информационное агентство УНИАН, об этом на брифинге в рамках инвестиционной сессии Киевского экономического форума «Украина-Китай: Новый Шелковый путь» заявил исполнительный вице-председатель и генеральный секретарь Китайской федерации промышленников Сюн Мен.

«Эта ассоциация будет официально создана, и церемония открытия будет в июне этого года в Пекине. Таким образом мы сможем углубить наше сотрудничество, — цитирует издание Мена. — Для этого проекта мы готовы выделить очень большую сумму — 300 млрд юаней для того, чтобы сосредоточить внимание предпринимателей на совместном сотрудничестве».

Мен отметил, что уже создан сайт «Один поезд — один путь», на котором размещается вся информация об участниках, предприятиях и возможных совместных проектах из 21 страны-участницы. Данный ресурс поможет наладить диалог между странами и решать экономические и политические вопросы. Также планируется проведение исследований, конференций и презентаций проектов для того, чтобы участники делились опытом.

Как отмечает издание, присутствующий на инвестиционной сессии министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что ранее Украина стала членом Транскаспийского международного транспортного маршрута или так называемого нового Шелкового пути в обход РФ и договорилась со странами-участницами этого альтернативного пути через Грузию, Азербайджан и Казахстан о снижении тарифа на перевозку контейнеров по данному маршруту почти на 30% — до 3980 долл. с 5559 долл. за 40-футовый контейнер от украинского пункта контроля Изова до границы Казахстана с КНР (Достык).

Напомним, что 15 января из Ильичевского морского порта (Одесская область) был запущен экспериментальный поезд по маршруту Украина — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Китай. Альтернативный маршрут доставки грузов в Китай в обход России преподносился Киевом как ответ на ограничения для украинских экспортеров со стороны Москвы. Планировалось, что контейнерный поезд, состоящий из 10 вагонов, доставит украинские грузы на казахстанскую станцию Достык на границе с Китаем за 11−12 дней. Однако в реальности путь занял 16 дней. 31 января состав прибыл в пункт назначения. В конце марта в СМИ появилась информация о том, что контейнерный поезд «завис» на казахстанско-китайской границе и вот уже два месяца не может вернуться на Украину из-за отсутствия грузов для обратного пути. Позже стало известно, что поезд вернулся на Украину 17 апреля с порожними контейнерами.

Китайские инвесторы вдохнут новую жизнь в Белкомур?

На минувшей неделе в Пекине состоялось уже пятое по счёту заседание проектного комитета и технические переговоры по строительству железнодорожной магистрали «Белкомур». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области, в переговорах приняли участие китайские инвесторы проекта — компания «PolyTechnologies, Inc.», представители компании «Белкомур», проектной организации «Ленгипротранс», компаний-консультантов, в том числе международной консалтинговой группы, привлечённой китайскими инвесторами к изучению параметров проекта.

«Российские и китайские специалисты обсудили основные параметры совместной реализации проекта строительства магистрали «Белкомур» в рамках механизма частной концессионной инициативы, вопросы подготовки и представления в Правительство РФ комплексного обоснования проекта, а также возможность и варианты создания специальной проектной компании с участием заинтересованных сторон», — сообщил первый заместитель губернатора — председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

Напомним, что комплексное обоснование инвестиционного проекта «Белкомур» должно быть представлено в Правительство РФ до 25 мая 2016 года.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, говоря о возможном участии китайских партнеров в проекте «Белкомур», отметил, что здесь может произойти «совмещение их (Китая — прим. ИА REGNUM ) интересов по развитию экономического «Шелкового пути». «Теперь можно говорить, что это будет не просто экономический «Шелковый путь», а прохладный, холодный «Шелковый путь». Думаю, он скоро наполнится реальным содержанием», — заявил вице-премьер.

Стоит отметить, что «Poly Technologies, Inc» — это крупнейшая китайская оборонная компания, уполномоченная Центральным правительством Китая осуществлять импорт и экспорт оснащения для армии, флота, военно-воздушных сил и т.д. Компания сотрудничает более чем со 100 странами и регионами по всему миру в таких сферах, как оборона и безопасность, энергетика и горнодобывающая промышленность, проектирование, экспорт гражданских технологий.

Ранее сообщалось, что проект строительства железнодорожной магистрали оценивается в 180 миллиардов рублей. Государственное финансирование составит не более 50 миллиардов рублей.

Напомним также, что проект «Белкомур» — это запуск железнодорожного сообщения по маршруту Архангельск — Сыктывкар — Соликамск (Пермь) общей протяженностью около 1 тыс. 155 км. Магистраль по кратчайшему маршруту должна связать промышленный Урал с северными территориями и морскими портами Мурманска и Архангельска, став альтернативным транспортным соединением Урала с портами Баренцева и Белого морей. «Белкомур» состоит из двух участков: северного (проходит по территории Архангельской области и Республики Коми) и южного (от Сыктывкара по территории Республики Коми и Пермского края).