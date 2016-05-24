Норт-Йоркшир, Великобритания, 24 мая, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Впервые с 2011 года Великобритания начала вновь добывать сланцевый газ при помощи фрекинга, то есть методом гидроразрыва геологического пласта. Это сразу вызвало бурную негативную реакцию местных природоохранных организаций. Об этом стало известно в понедельник, 23 мая, пишет Агентство нефтегазовой информации.

Pixabay.com Добыча сланцевого газа

Дело в том, что в минувший понедельник власти британского графства Северный Йоркшир одобрили заявку газовой компании Third Energy на освоение именно таким способом газового месторождения возле деревни Кирби Миспертон. Соответствующее решение принял плановый комитет совета графства. За добычу газа таким образом проголосовали семь членов комитета, против высказались четыре.

Узнав о таком решении комитета, представители британских природоохранных организаций собрались у здания совета графства в знак протеста. Активисты назвали такой вердикт позором и заявили, что привлекут принявших его к ответственности.

Справка ИА REGNUM:

Фрекинг сегодня оказался в числе технологий, использование которых вызывает неодобрение во всех странах. Гидроразрыв пласта представляет собой метод закачивания воды под высоким давлением для извлечения газа, нефти, конденсатов из взломанного пласта.

Большинство европейских стран, например, Германия, Франция, Болгария, наложили мораторий на разработку сланцевых месторождений таким методом. В 2011 году такой запрет ввело и Соединенное Королевство. Случилось это после того, как в районе бурения компании Cuadrilla на северо-западе страны были зафиксированы два небольших подземных толчка. Правда, срок действия моратория уже закончился.

Гидроразрыв пласта в мире критикуется как опасный метод. Его обвиняют в применении токсичных компонентов, загрязняющих окружающую среду. Кроме того, фрекинг становится так называемым провокатором землетрясений. В результате этого способа добычи необходимых ископаемых питьевая вода в пласте оказывается загрязнена метаном так сильно, что может взорваться. Употребление такой воды человеком опасно для здоровья.

Международная экологическая организация Гринпис в Великобритании назвала одобрение британскими властями заявки на добычу сланцевого газа таким образом «горьким разочарованием», которое было неизбежно. Неизбежно потому, что в стране правит кабинет тори, который выступает за возобновление добычи сланцевого газа при помощи гидроразрыва пласта. Так, компания Third Energy начнет добывать газ через скважину КМ-18 глубиной до 3,2 километра, которую компания пробурила в 2013 году.

Напомним, что благодаря опасной технологии фрекинга США смогли вывести добычу сланцевого газа на новый уровень, устроили так называемую сланцевую революцию. Однако из-за опасений экологов некоторые американские штаты, последовав примеру Европы, наложили мораторий на добычу сланцевого газа и нефти при помощи гидроразрыва пласта.

Что касается России, то здесь сланцевая нефть добывается в минимальных количествах. Однако запасы этого топлива на территории страны внушительны, что привлекает внимание иностранных компаний. Например, в 2014 году «Роснефть» и британская ВР подписали соглашение о совместной разведке сланцевой нефти в Центральной России. Также норвежская Statoil вместе с «Роснефтью» планирует осваивать сланцевую нефть в Самарской области. В свою очередь, представители российских экологических организаций выразили готовность участвовать в экспертизе воздействия на окружающую среду технологий гидроразрыва пласта, применяемых при добыче сланцевой нефти.