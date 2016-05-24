Москва, 24 мая, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Экономический кризис сказался на отпускных планах жителей России. Так, число намеревающихся остаться дома и на даче за год заметно выросло, тогда как выезжающих в другие регионы и страны стало меньше. Так, дома этим летом останутся 45% граждан (с 40% в 2015 г.), на дачу выберутся 35% (с 26%, соответственно). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

torange.biz Семечки и подсолнечник

33% опрошенных сообщили, что их дети и внуки останутся дома, 22% — что поедут только на садовый участок. В детские лагеря собираются отправить своих чад 10%.

Финансовые трудности по-прежнему остаются основной причиной отказа от поездок — ее назвали 44% опрошенных, не намеревающихся покидать место проживания. Работать все лето будут 17%, и за два года эта доля выросла (с 11%). Болезни и преклонный возраст заставляют остаться дома 13%.

Те, кто все же покинет пределы своего региона, в большинстве своем собираются путешествовать внутри страны: каждый десятый отправится в один из российских городов (9%), на черноморское побережье Кавказа (8%) или в Крым (8%). Заграничные поездки планируют лишь 3% опрошенных.

Опрос проведен 14−15 мая 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.