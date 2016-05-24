Санкт-Петербург, 24 мая, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Сводный хор Санкт-Петербурга, в составе которого находилось более двух тысяч человек, выступил на Дворцовой площади в сопровождении симфонического оркестра. Акция была посвящена отмечаемому 24 мая Дню славянской письменности и культуры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Смольного.

gov.spb.ru Сводный хор Санкт-Петербурга на Дворцовой площади

В составе сводного хора Санкт-Петербурга — хоровые коллективы подведомственных учреждений городских комитета по культуре и комитета по образованию. Главный дирижер проекта — заслуженный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Камерного хора Смольного собора Владимир Беглецов.

Зрители массовой хоровой акции на Дворцовой площади могли присоединиться к пению хора: на Дворцовой площади были установлены видеоэкраны, на которых транслировались тексты песен. Кроме того, буклеты с текстами песен раздавались волонтерами.

Выступление хора началось с композиции «Гимн святым Кириллу и Мефодию». Затем прозвучали произведения Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Исаака Дунаевского, Василия Соловьева-Седого, Георгия Струве, Александры Пахмутовой и других. В финале концерта прозвучала песня Якова Дубравина «Мой Петербург».

Как напомнил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, обратившись к участникам и зрителям акции, впервые массовое хоровое выступление в Петербурге состоялось три года назад на Исаакиевской площади и было посвящено Дню города. Участники сегодняшнего концерта отдают дань уважения великим просветителям Кириллу и Мефодию, день памяти которых отмечается 24 мая.

«Идею выступления сводного хора подхватили и другие города. Теперь вместе с нами поет вся Россия», — отметил Полтавченко. Губернатор поздравил участников концерта и зрителей с Днем славянской письменности и культуры и наступающим Днем города, отметили в пресс-службе Смольного.

День славянской письменности и культуры в России отмечается в День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, славянских просветителей, создателей кириллического алфавита.