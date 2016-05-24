Москва, 24 мая, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В Кремле не стали комментировать заявления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева об отсутствии решения по очередной индексации пенсий. Соответствующее заявление 24 мая журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Кремль. Красная площадь

«Дмитрий Анатольевич Медведев возглавляет правительство, и вы знаете, что это вопрос правительства», — сказал Песков.

По его словам, в России правительство «обладает широчайшими полномочиями», поэтому «в данном случае я не считал бы корректным комментировать решение правительства и, тем более, главы кабинета».

Напомним, ранее одна из жительниц Крыма пожаловалась премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в ходе его визита в регион на низкий размер пенсий в республике. В частности, она заявила о неправильной индексации.

Премьер-министр ответил, что сейчас нет возможности провести индексацию в одном субъекте страны — проблемы есть во всех регионах. «Денег нет сейчас, найдем деньги — сделаем индексацию», — сказал Медведев.

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