Анкара, 24 мая, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган официально утвердил 24 мая состав нового правительства, предложенного новым лидером правящей в стране Партии справедливости и развития Бинали Йылдырымом, сообщает Reuters.

Джованни Антонио Гварди. Аудиенция у турецкого султана. 1743

В рамках нового кабинета свои посты сохранили члены экономической команды, что стало добрым сигналом для финансовых рынков. Так, министром финансов остался Наджи Агбал.

Также в состав нового правительства вошел прежний глава министерства экономики Турции Нихат Зейбекджи. Кресло министра энергетики не покинул и Берат Албайрак, находящийся с Эрдоганом в родственных связях.

Не потребовалось с уходом бывшего премьер-министра Ахмета Давутоглу менять и главу МИД Анкары. На этой должности остается Мевлют Чавушоглу. Бывший официальный представитель правящей партии Омер Челик отныне займет пост министра Турции по делам ЕС.

Напомним, новый кабинет министров Турции был сформирован ввиду отставки бывшего премьер-министра страны Ахмета Давутоглу, который отказался выставлять свою кандидатуру на пост лидера правящей партии. Вместо Давутоглу сторонники партии Эрдогана выбрали Йылдырым, кандидатура которого была единственной выдвинутой на внеочередном съезде партии, прошедшем 22 мая.