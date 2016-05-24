Париж, 24 мая, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Российская ракета-носитель «Союз-СТ», с двумя новымы спутниками для европейской навигационной системы Galileo, успешно стартовала в 11:48 мск с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает НТВ.

minsvyaz.ru Ракета-носитель Союз

Старт «Союза» с космодрома Куру откладывался в апреле четырежды. Спутники на её борту должны пополнить орбитальную группировку европейской навигационной системы Galileo.

Сообщается, что следующие запуски подобных спутников будут осуществляться при помощи французской ракеты Ariane 5.

Глобальная система спутникового позиционирования Galileo является европейским аналогом американского GPS и российского ГЛОНАСС. Ее окончательное формирование планируют завершить в 2020 году.

К этому сроку численность спутников системы Galileo должна быть доведена до 30 единиц, из которых 24 будут действующими, а 6 — резервными.