Москва, 24 мая, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Красочный рисунок появился на стенах одного из зданий на северо-западе Москвы. Граффити изображает спортсменов на фоне яркого города и напоминает жителям о предстоящем чемпионате мира по футболу, самые важные матчи которого пройдут в российской столице, сообщает 24 мая портал мэрии со ссылкой на пресс-службу префектуры СЗАО.

kremlin.ru ЧМ-2018. Россия

Рисунок нанесен аэрозольной краской на водной основе на стены здания тяговой подстанции, построенного еще в середине 20 века. Ранее жители Покровского-Стрешнево обратились к властям района с просьбой облагородить строение.

В префектуре Северо-Западного округа отметили, что граффити должно побудить жителей не только наблюдать за спортивными состязаниями на стадионе или по телевизору, но и самим приступить к занятиям спортом, отдать предпочтение активному образу жизни.

Напомним, в 2018 году в России пройдет Чемпионат мира по футболу. Матчи в рамках состязания пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 российских стадионах, включая арены Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Сочи.