Ташкент, 24 мая, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Главы МИД стран-членов ШОС выступили за принятие Всеобъемлющей конвенции ООН по борьбе с международным терроризмом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова.

kremlin.ru Заседание Совета глав государств — членов ШОС

«Совет министров выступил за принятие Всеобъемлющей конвенции ООН по борьбе с международным терроризмом и создание эффективной площадки широкого сотрудничества в противодействии вызовам и угрозам региональной безопасности», завил Камилов.

По его словам, «скорейшее восстановление мира и стабильности в Исламской Республике Афганистан является важным фактором сохранения и укрепления безопасности в регионе».

Участники встречи подчеркнули, что урегулирование внутриафганского конфликта «должно предприниматься исключительно самим афганским народом при центральной координирующей роли ООН».