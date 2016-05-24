Симферополь, 24 мая, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, находясь с рабочим визитом в Крыму, пояснил, что индексировать пенсии правительство пока не будет: ни в Республике Крым, ни в других российских регионах. На это пока нет средств. Видеоролик с заявлением Медведева опубликован на сайте YouTube.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В ходе встречи Медведева с общественностью главе российского правительства пожаловалась на низкие пенсии пожилая женщина. «С нашими пенсиями невозможно прожить в Крыму — цены бешеные! Индексации неправильные у нас!» — сказала пенсионерка.

Медведев подчеркнул, что разговор о пенсиях — это особая тема. «Пенсиями будем заниматься по стране: мы не можем сделать индексацию только в одном месте», — ответил он.

Медведев пояснил, что индексации пока нигде нет. «Денег нет сейчас, найдем деньги — сделаем индексацию», — сказал глава правительства.