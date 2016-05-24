Москва, 24 мая, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Сегодня, 24 мая, в Пекине в рамках 18-й раунда российско-китайских межармейских стратегических консультаций представители военных ведомств России и Китая договорились расширять сотрудничество, сообщили в Минобороны РФ.

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«Стороны обменялись мнениями по текущим вопросам международной и региональной безопасности, реформе армии и углублению межармейского сотрудничества, достигнув широкого консенсуса», — говорится в официальном заявлении.

Замначальника объединенного военного штаба Центрального военного совета КНР Сун Цзяньго подчеркнул, что Китай готов и дальше «непрерывно раскрывать потенциал» для двустороннего сотрудничества.

Замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ, начальник оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Сергей Рудской, в свою очередь отметил, что Вооружённые силы двух стран решительно настроены на реализацию консенсуса, достигнутого лидерами двух стран.

По словам Рудского, «достигнутый в ходе этого раунда стратегических консультаций консенсус станет новой движущей силой для российско-китайских отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства».