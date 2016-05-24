Москва, 24 мая, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Министр спорта России Виталий Мутко обозначил основную задачу сборной России по футболу на чемпионате Европы 2016 года: команда должна выйти из группы, сообщает «Р-Спорт».

Антонова Дарья ИА REGNUM Виталий Мутко

Мутко пояснил, что перед началом «Евро-2016» все находятся в некотором волнении и в ожидании большого праздника. Он сообщил задачи, которые последовательно ставит перед спортсменами Российский футбольный союз (РФС).

«Первая — снять проблему участия в таких турнирах, вторая задача — выход из подргуппы в плей-офф, а потом, по мере продвижения по турниру, могут появиться и другие задачи», — сказал президент РФС.