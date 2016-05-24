Москва, 24 мая, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Правительство РФ имеет полномочия провести доиндексацию пенсий во втором полугодии 2016 года самостоятельно, без участия Госдумы. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 24 мая член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валерий Трапезников («Единая Россия»), комментируя информацию о том, что обещанной гражданам доиндексацией пенсий в 2016 году займутся уже депутаты Госдумы VII созыва в октябре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги. Рубли

Трапезников подчеркнул, что пока этот вопрос не рассматривался на заседании комитета, но при этом не исключил, что вопрос может быть рассмотрен на следующей неделе, когда в Госдуме будут заседать комитеты и комиссии. «Председателю комитета Госдумы по бюджету (Андрею Макарову) виднее, но сейчас же мы внесли поправку — правительство может самостоятельно сделать индексацию, без участия Госдумы», — отметил Трапезников, уточнив, что речь идет о поправке в Бюджетный кодекс.

«Трудно сказать, как это может быть. Вот начнутся три последние пленарные недели Госдумы — вот тогда это конкретно будет уже ясно», — пояснил он.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») сообщил, что вопрос о доиндексации пенсий «спокойно рассмотрит» новый состав Госдумы в октябре. При принятии бюджета на 2016 год пенсии были проиндексированы на 4%, что ниже уровня инфляции. По закону о бюджете должно быть принято решение о дополнительной индексации пенсий по итогам первого полугодия 2016 года, которое завершается в конце июня.

Вместе с тем глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил об отсутствии денег на индексацию пенсий, следует из видео, опубликованного на YouTube. «Индексации, ее нигде нет, мы ее вообще не принимали, просто денег нет сейчас, — отвечает пенсионерке глава правительства. — Найдем деньги, сделаем индексацию».