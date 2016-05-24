Москва, 24 мая, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Потери иностранных банков, прекративших свой бизнес в России в период текущего экономического кризиса, составили примерно $1,9 млрд. Издержки вызваны как ликвидацией бизнеса в России, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства (НРА).

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Всё, что нажито

НРА провела анализ сделок и мероприятий по ликвидации, которые проводились в последние несколько лет. Выяснилось, что многие зарубежные банки прекратили в России бизнес, начатый в середине «нулевых».

Ситуацию прокомментировала руководитель управления анализа финансового сектора НРА Карина Артемьева. По её данным, иностранные банки начали избавляться от российских активов после того, как была проведена оценка последствий кризиса для экономики России.

«Основные и самые громкие сделки продажи недавно учрежденных дочерних банков западными игроками начались с 2010 года, когда стало понятно, что после 2008 года российская экономика не набирает докризисных темпов роста, а постепенно приближается к стагнации», — пояснила она.

Отмечается, что иностранные банки объясняют принятые им решения о сворачивании бизнеса как сменой своей стратегии, так и ужесточением госрегулирования в РФ. Пока не было кризиса, банки предоставляли своим дочерним предприятиям в России «сравнительно дешёвое финансирование», и это давало преимущество в конкуренции на российской рынке. Когда же разразился кризис, финансирование свернули.

Всего НРА проанализировало 15 основных сделок. Оказалось, что уход из России принёс положительные результаты лишь трём кредитным организациям: греческому Hellenic Bank Ltd, испанскому Banco Santander S.A. of Spain и американскому General Electric Customer Finance (GECF).

Большинство же банков понесли убытки от ухода из России. Самые большие убытки оказались у бельгийского KBC Group, Barclays Bank PLC, Bank of Cyprus. Полностью инвестиции утратили четыре кредитные организации: IPF Investments Limited, Rabobank, Svenska Handelsbanken и Swedbank.