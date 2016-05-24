Симферополь, 24 мая, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Дмитрий Полонский прокомментировал ситуацию с выплатой пенсий в Крыму. Он отметил, что объективные сложности есть, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

pixabay.com Мало денег

По его словам, никакой особой проблемы по поводу особо низких пенсий в Крыму нет — «мы ничем не отличаемся от других регионов». Полонский пояснил, что с конкретным случаем пенсионерки, пожаловавшейся премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на низкую пенсию, будет разбираться пенсионный фонд.

«Будет понятно, справедливо или несправедливо была начислена данная конкретная пенсия», — сказал Полонский. Ранее одна из местных жительниц пожаловалась Медведеву в ходе его визита в Крым одна на низкий размер пенсий в республике. В частности, она заявила о неправильной индексации.

Премьер-министр ответил, что сейчас нет возможности провести индексацию в одном субъекте страны — проблемы есть во всех регионах. «Денег нет сейчас, найдем деньги — сделаем индексацию», — сказал Медведев.