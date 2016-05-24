Санкт-Петербург, 24 мая, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Новый главный тренер футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу приступит к работе 1 июня, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на агента тренера Аркадия Запорожану.

Aleksandr Osipov Мирча Луческу

Контракт Луческу с «Зенитом» подписан по схеме «2+1», он будет работать вместе со своими помощниками. Сергей Семак и Игорь Симутенков, входившие в штаб бывшего тренера Андре Виллаш-Боаша, останутся в ФК «Зенит», но в каком качестве, будет определено после их встречи и знакомства с новым наставником команды.

Мирча Луческу тренировал донецкий «Шахтер», сборную Румынии, турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ».

Напомним, что Андре Виллаш-Боаш оставил пост главного тренера «Зенита» после того, как петербургский клуб занял лишь третье место в Чемпионате России по футболу.