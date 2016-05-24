Краснодар, 24 мая, 2016, 11:27 — ИА Регнум. В Краснодарском крае планируется расселить 36 аварийных домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на эти цели Кубань получит 291,98 млн рублей. Заявку на предоставление финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилья Фонд ЖКХ одобрил на прошлой неделе.

SokOs В новые дома

Из указанной суммы 14,47 млн рублей составляет экономия неизрасходованных средств фонда при реализации программ предыдущих лет. В порядке софинансирования регион добавит 198,7 млн рублей. Как уточнили в краевом министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, эти средства будут направлены на переселение в новые квартиры 715 граждан из 303 квартир общей площадью 10,4 тыс. кв. метров. Жилье находится в 36 аварийных домах, расположенных на территории четырех муниципалитетов края.

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Напомним, в 2008—2015 годах для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья Краснодарскому краю было выделено 11,2 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавил 6,19 млн. рублей. За этот период был отремонтирован 3331 многоквартирный дом, из аварийного жилья переселено 11,6 тыс. человек.

Добавим, что в 2014 году в Краснодарском крае план по переселению из ветхого и аварийного жилья был выполнен полностью. В настоящее время эта работа проходит по графику. По данным, опубликованным на сайте Фонда ЖКХ, в список по Краснодарскому краю включены 167 аварийных дома, общая площадь которых составляет 54,36 тыс. кв. метров. С 2008 года по 2012 года было расселено 83,97 тыс. кв. метров аварийных площадей, в 2013-м — 15,09 тыс. кв. м, в 2014-м — 25,43 тыс. кв. метров, в 2015 году — 12,57 тыс. кв. метров. До 2017 года остается расселить 16,36 тыс. кв. метров в аварийных домах.