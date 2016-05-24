Из ветхого в новое жильё переедут ещё 715 жителей Кубани
Краснодар, 24 мая, 2016, 11:27 — ИА Регнум. В Краснодарском крае планируется расселить 36 аварийных домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на эти цели Кубань получит 291,98 млн рублей. Заявку на предоставление финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилья Фонд ЖКХ одобрил на прошлой неделе.
Из указанной суммы 14,47 млн рублей составляет экономия неизрасходованных средств фонда при реализации программ предыдущих лет. В порядке софинансирования регион добавит 198,7 млн рублей. Как уточнили в краевом министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, эти средства будут направлены на переселение в новые квартиры 715 граждан из 303 квартир общей площадью 10,4 тыс. кв. метров. Жилье находится в 36 аварийных домах, расположенных на территории четырех муниципалитетов края.
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Напомним, в 2008—2015 годах для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья Краснодарскому краю было выделено 11,2 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавил 6,19 млн. рублей. За этот период был отремонтирован 3331 многоквартирный дом, из аварийного жилья переселено 11,6 тыс. человек.
Добавим, что в 2014 году в Краснодарском крае план по переселению из ветхого и аварийного жилья был выполнен полностью. В настоящее время эта работа проходит по графику. По данным, опубликованным на сайте Фонда ЖКХ, в список по Краснодарскому краю включены 167 аварийных дома, общая площадь которых составляет 54,36 тыс. кв. метров. С 2008 года по 2012 года было расселено 83,97 тыс. кв. метров аварийных площадей, в 2013-м — 15,09 тыс. кв. м, в 2014-м — 25,43 тыс. кв. метров, в 2015 году — 12,57 тыс. кв. метров. До 2017 года остается расселить 16,36 тыс. кв. метров в аварийных домах.