Москва, 24 мая, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В России за последние три года выявляемость онкозаболеваний на ранней стадии увеличилась на 8%. Благодаря этому число смертей уже заболевших онкологией, снизилась на 14%. Об этом сегодня, 24 мая, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на партийном форуме «Единой России», посвященном здравоохранению.

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Министр пояснила, что смертность, в отличие от летальности, это популяционный показатель — число смертей на 100 тысяч населения. «Летальность — процент смертей от заболевших. Летальность у нас снижается, выживаемость увеличивается», — сказала Скворцова.

Глава Минздрава также добавила, что крайне важно повышать именно выявляемость заболеваний, тогда «смертность начнет снижаться, но начнет снижаться через 2−3 года».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России предпринимаются попытки улучшить положение онкологических больных. Так, в 64 регионах страны с 1 января 2009 года до 1 января 2015-го действовала Национальная онкологическая программа по совершенствованию оказания медицинской помощи. На нее было потрачено 47 млрд рублей, но первоначальных расчетов программа не оправдала. Ежегодная смертность от онкологии снизилась всего на 1% из запланированных четырех.

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