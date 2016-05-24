Москва, 24 мая, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Дать право регионам своими законами устанавливать для граждан сроки заготовки ягод, грибов и лекарственных растений предлагают законодатели Еврейской автономной области. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий законопроект заксобрание региона внесло в Госдуму.

Сергей Виноградов. Сбор грибов в лесу. 1927

Так, лесным планом Еврейской автономной области на перспективу развития до 2018 года предусмотрена заготовка пищевых лесных ресурсов — кедровый орех, ягоды, папоротник, черемша, березовый сок, а также заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов и сбор лекарственных растений в объемах, которые могли бы привлечь лесопользователей для осуществления на территории области вида использования лесов «заготовка пищевых и недревесных лесных ресурсов», но по различным причинам, в том числе связанным с имеющимися пробелами в лесном законодательстве, не заинтересовавшие представителей бизнеса в полной мере, отмечают авторы.

С введением в 2006 году в действие нового Лесного кодекса РФ заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов, а также сбор лекарственных растений согласно статьям является предпринимательской деятельностью и осуществляется в границах лесных участков, предоставляемых в долгосрочное пользование на основании договора аренды лесного участка, напоминают депутаты.

Одновременно повышаются штрафы за самовольное использование лесов. Так, максимальный штраф для граждан предлагается установить на уровне 2 тыс. рублей, для юрлиц — до 30 тыс. рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения.