Ташкент, 24 мая, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров назвал развитие сотрудничества РФ и Китая главным внешнеполитическим приоритетом Москвы. Китай является главным торговым партнёром России, важна также координация двух стран в международных вопросах, передаёт НТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Встреча Лаврова с министром иностранных дел Китая Ван И состоялась в преддверии переговоров Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества.

«Мы считаем развитие нашего взаимодействия с Китайской Народной Республикой ключевым внешнеполитическим приоритетом нашей страны», — сказал российский министр.

Лавров подчеркнул важность взаимоотношений Кремля и Пекина. Китай — основной торговый партнёр России. Кроме того, важным аспектом двусторонних отношений является то, что обе страны координируют усилия в международных вопросах, а это «все более весомый фактор в мировой политике».

Также министр иностранных дел России заявил, что в настоящее время у Москвы и Пекина появилось новое направление взаимодействия. «Я имею в виду тот диалог, который мы начали по вопросам сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы экономического пояса Шёлкового пути», — сказал он.

Ван И также отметил важность двустороннего диалога. «Сотрудничество России и Китая играет незаменимую роль в международных делах, у нас очень хорошая возможность сверить часы по ряду вопросов», — сказал китайский министр.