Москва, 24 мая, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Рубль снова демонстрирует снижение. Котировки пары USD/RUB достигали уровня 67,06. При этом, даже несмотря на возобновившийся рост нефти, полностью отыграть потери российской валюте так и не удалось, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Рубль к доллару

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«Это лишний раз подтверждает предположения о том, что на текущем этапе рыночные игроки не готовы открывать короткие позиции по паре. Тем более, что представители ФРС США вновь намекнули на то, что регулятор может повысить ставку уже на одном из ближайших заседаний. А подобные опасения явно не идут на пользу рискованным активам», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 24 мая. Так, доллар вырос к рублю на 67 копеек до 67,0475 рубля. Евро подорожал на 80,52 копейки до 75,2675 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,48% — до 48,12 доллара за баррель.