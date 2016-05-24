Вашингтон, 24 мая, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Исследователи из NASA пришли к выводу, что отправной точкой появления жизни на Земле могли быть супервспышки на Солнце, сообщает журнал Nature Geoscience.

nasa.gov Вспышки на солнце

Выбросы огромного количества энергии в окружающее пространство могли запустить целый ряд химических реакций на нашей планете, в результате которых образовались соединения, необходимые для зарождения жизни.

Исследователи подсчитали, что в ходе наиболее мощной вспышки на Солнце за несколько минут в пространство уходит столько энергии, сколько все человечество вырабатывает за миллион лет.

Ученые полагают, что супервспышки дают шансы возникновение жизни на других планетах, так как супервспышки на звездах являются распространенным явлением во Вселенной.