Хабаровск, 24 мая, 2016, 04:27 — ИА Регнум. Строительство сахарного завода в Хабаровском крае, в рамках территории опережающего развития, обсудили во время рабочего визита вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева в Сингапур, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, в городе Советская Гавань инвестор — компания «Сутэк Инжиниринг» (SuTech) из Таиланда планирует строительство сахарного завода с выпуском 1,5 тыс. тонн продукции в сутки. Завод будет перерабатывать сырец, поставляемый из России, Таиланда и других стран Юго-Восточной Азии. Также инвесторы намерены наладить глубокую переработку тростникового сахара-сырца, который может использоваться в химической и медицинской промышленности, животноводстве, косметологии. Общий объем инвестиций оценивается в 200 млн долларов. Заявку на создание соответствующей ТОР готовит правительство Хабаровского края.

Отметим, на Дальнем Востоке это будет второй сахарный завод. На данный момент монополистом является завод в Уссурийске Приморского края. Открытие сахарного завода в Советской Гавани будет способствовать снижению цены на сахар во всех субъектах ДФО. Более того — таиландский инвестор планирует импортировать товар в Казахстан, Узбекистан и северо-восточные провинции КНР.

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Также еще одним инвестором в экономику Дальнего Востока может стать компания «Сурбана-Джуронг», занимающаяся строительством доступного жилья и планировкой промышленных площадок.

По словам вице-премьера Юрия Трутнева, бизнесмены из стран АТР проявляют большой интерес к проектам, предлагаемым к реализации на территории ДФО. «Перспективные направления сотрудничества определены. Наши азиатские партнёры ищут новые рынки, они заинтересованы такое сотрудничество развивать, поэтому с интересом приняли наши предложения», — отметил полпред.

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