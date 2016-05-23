Москва, 24 мая, 2016, 01:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола. Об этом вечером 22 мая сообщила пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с главой Республики Тыва Шолбаном Кара-оолом

Ранее в тот же день глава государства провёл встречу с руководителем республики, в ходе которой тот сообщил о решении досрочно уйти в отставку в связи с намерением баллотироваться на новый срок.

«У меня заканчивается срок полномочий в марте 2017 года. Если позволите, согласно действующему законодательству, хотел бы попросить у вас разрешения досрочно сложить полномочия. Я чувствую, что необходимо получить народную поддержку», — сказал Кара-оол на встрече с президентом.

Путин отметил, что регион в целом хорошо развивается под руководством Кара-оола. «Конечно, много проблем, вы о них знаете не хуже меня, надеюсь, даже лучше. В конечном итоге люди всё равно должны будут сказать, поддерживают они вас или нет. Надеюсь, что выборы пройдут для вас успешно», — отметил президент.

В ходе встречи Кара-оол также выступил с предложением о совмещении региональных выборов с федеральными в дотационных регионах, к числу которых относится и Тува. Путин поддержал эту идею.